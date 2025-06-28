Взрыв авиабомбы времен Второй мировой войны сняли на видео в Калининграде

МЧС: В Калининграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

В Калининграде нашли и обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны. Взрыв снаряда сняли на видео, которое публикует управление МЧС России по Калининградской области.

Уточняется, что бомбу ФАБ-50 нашли во время земляных работ в районе улиц Кленовая аллея и Большая окружная. Ее эвакуировали на полигон и уничтожили.

«С начала 2025 года специалисты ликвидировали 26 авиабомб», — сказано в публикации.

Ранее в Великобритании мужчина нашел бомбу в саду и решил использовать ее для охлаждения пива. Снаряд был похож по форме на пулю и имел маркировку «1940» на корпусе.