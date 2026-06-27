Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:28, 27 июня 2026Интернет и СМИ

Нейросети начали рассказывать о смерти Трампа от бешенства после укуса вице-президента США

Людям удалось убедить нейросети, что Трамп умер от бешенства после укуса Вэнса
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Пользователи сайта Reddit смогли обмануть нейросети, из-за чего те начали выдавать информацию о смерти президента США Дональда Трампа от бешенства после того, как его якобы укусил вице-президент Джей Ди Вэнс. Подобные ответы на поисковые запросы появились у DuckDuckGo и Brave, пишет Telegram-канал УНИАН.

Шалость удалось провернуть за счет того, что десятки тысяч пользователей начали писать эту историю в интернете, в результате чего искусственный интеллект в нее поверил. По запросу выдаются данные, что американский лидер и Вэнс погибли от бешенства несколько дней назад.

Ранее блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал о прочитанном в советской газете фейке про СПИД. По словам блогера, журналисты утверждали, что это заболевание придумали в американском ЦРУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры уничтожения истребителей ВСУ

    Нейросети начали рассказывать о смерти Трампа от бешенства после укуса вице-президента США

    Российские военные показали отражение контратаки ВСУ в Волчанском районе

    Экс-премьер Британии объяснил сложность поста фразой о Путине

    Зеленского обвинили в человеконенавистничестве

    В Минобороны Украины высказались о потенциале России для продолжения конфликта

    В ВСУ пригрозили нанести удары по Белоруссии

    Пятилетняя девочка умерла после падения из окна

    Украинцам начнут отказывать в защите в Европе без одного документа

    Захарова высказалась об «уродливых плодах» русофобии в Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok