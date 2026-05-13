Гоблин рассказал о прочитанном в советской газете фейке про ЦРУ

Блогер Пучков рассказал, что наткнулся в советской газете на фейк про ЦРУ и СПИД

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал о фейке про Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, на который он наткнулся в советской газете, издававшейся за границей. Подробностями он поделился в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«В советской газете за рубежом я, помню, читал, что СПИД придумали в ЦРУ и специально его распространяют», — заявил Пучков. По его словам, после этого в обществе долгое время было распространено мнение, что ВИЧ был создан, чтобы уничтожить геев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Блогер добавил, что эта информация позднее была опровергнута.

Ранее Пучков резко высказался о процедуре получения документов в СССР. Блогер назвал ее омерзительной и добавил, что сегодня это можно сделать проще и быстрее.

СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) — состояние, развивающееся в результате заражения ВИЧ-инфекцией. В 1980-х годах в советской прессе распространялась теория заговора, согласно которой ВИЧ разработали американские спецслужбы. По версии ученых, вирус возник в Африке и передался от обезьян к людям.