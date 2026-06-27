ГВ «Север» показала на видео отражение контратаки ВСУ в Волчанском районе

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали отражение контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанском районе и уничтожение очередного американского бронетранспортера. Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

ВСУ при помощи нескольких боевых групп 159-й механизированной бригады на трех БТР М-113 и мобильной технике предприняли попытку не допустить продвижения российских войск в селе Земляной Яр.

Но военные 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Севера» обнаружили врага и комплексным огневым воздействием уничтожили личный состав и технику ВСУ.

Кроме того, операторы FPV-дронов «северян» вскрыли и поразили очередной американский БТР М-113, на котором боевая группа противника была переброшена к линии боевого соприкосновения.

Ранее российские военные показали дуэль дроноводов в Сумской области.

