Telegram-канал «Северный Ветер»
Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали отражение контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанском районе и уничтожение очередного американского бронетранспортера. Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».
ВСУ при помощи нескольких боевых групп 159-й механизированной бригады на трех БТР М-113 и мобильной технике предприняли попытку не допустить продвижения российских войск в селе Земляной Яр.
Но военные 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Севера» обнаружили врага и комплексным огневым воздействием уничтожили личный состав и технику ВСУ.
Кроме того, операторы FPV-дронов «северян» вскрыли и поразили очередной американский БТР М-113, на котором боевая группа противника была переброшена к линии боевого соприкосновения.
Ранее российские военные показали дуэль дроноводов в Сумской области.