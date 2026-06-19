Российские военные показали дуэль дроноводов в Сумской области

ГВ «Север» показала обнаружение и уничтожение дроноводов ВСУ в Сумской области

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные показали на видео дуэль дроноводов в Сумской области. Кадрами работы по позиции врага поделилась группировка войск (ГВ) «Север» в Telegram-канале «Северный Ветер».

«Наши операторы БПЛА начинают и выигрывают дуэль», — подписали пост с роликом.

На видео видно, как разведчики северян в лесном массиве обнаружили точное местоположение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время воздушного наблюдения за противником были вскрыты его средства связи, перемещение личного состава, а также место посадки вражеского дрона.

Все обнаруженные дроноводы ВСУ вместе с дорогостоящем оборудованием были разбиты.

Ранее уничтожение украинской электроподстанции в Сумской области российскими «Геранями» попало на видео.

