Уничтожение украинской электроподстанции «Геранями» сняли на видео

В Ахтырке БПЛА «Герань» уничтожили электроподстанцию, удар сняли на видео

В Ахтырке Сумской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань» уничтожили электроподстанцию, удар сняли на видео. Видео опубликовал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«На кадрах вынос электроподстанции 110 кВ в сумской Ахтырке. Именно так происходит лишение украинских формирований источников электроснабжения и отключение от рубильника тех же мастерских по сборке дронов и производству их компонентов», — написал Поддубный.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлен результат точного удара FPV-дрона по позиции украинской самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» в районе села Николаевка к востоку от города Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР).