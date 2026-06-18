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21:52, 18 июня 2026Бывший СССР

Мощное уничтожение 2С1 «Гвоздика» ВСУ возле Николаевки попало на видео

Опубликовано видео мощного уничтожения 2С1 «Гвоздика» ВСУ возле Николаевки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Кадр из видео: Telegram-канал / LOSTARMOUR

Опубликовано видео, на котором запечатлен результат точного удара FPV-дрона по позиции украинской самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» в районе села Николаевка к востоку от города Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадры разместил Telegram-канал LOSTARMOUR.

После попадания беспилотника произошла детонация боекомплекта, в результате чего артиллерийская установка была полностью уничтожена.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения российским дроном-камикадзе «Герань» склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.

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