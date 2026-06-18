Мощное уничтожение 2С1 «Гвоздика» ВСУ возле Николаевки попало на видео

Опубликовано видео мощного уничтожения 2С1 «Гвоздика» ВСУ возле Николаевки

Опубликовано видео, на котором запечатлен результат точного удара FPV-дрона по позиции украинской самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» в районе села Николаевка к востоку от города Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадры разместил Telegram-канал LOSTARMOUR.

После попадания беспилотника произошла детонация боекомплекта, в результате чего артиллерийская установка была полностью уничтожена.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения российским дроном-камикадзе «Герань» склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.