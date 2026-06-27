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22:56, 27 июня 2026Мир

Экс-премьер Британии объяснил сложность поста фразой о Путине

Мейджор: Опыт Бернема в налаживании работы автобусов не поможет в общении с Путиным
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Бывший британский премьер-министр Джон Мейджор (занимал пост в 1990–1997 годах) подверг сомнению готовность Энди Бернема, недавно избранного в парламент от лейбористов и рассматриваемого как потенциальный преемник Кира Стармера, возглавить страну. Своими мыслями он поделился в беседе с Independent.

Мейджор указал на разницу между управлением Манчестером, который Бернем возглавлял с 2017 года и недавно покинул, и решением вопросов на государственном уровне. «Мистер Бернем добился успеха на посту мэра Манчестера, но решение вопросов, связанных с автобусным сообщением, несколько отличается от решения проблем, связанных с правительством, не говоря уже о Си Цзиньпине, Путине, Трампе, Макроне, Мерце — это совсем другая проблема», — заявил экс-премьер.

Бернем, которого прочат в новые лидеры правящей Лейбористской партии, недавно победил на дополнительных выборах в парламент.

22 июня Стармер объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.

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