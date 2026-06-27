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22:55, 27 июня 2026Бывший СССР

Зеленского обвинили в человеконенавистничестве

Бондаренко назвал угрозы Зеленского Крыму откровенным человеконенавистничеством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в отношении Крыма являются откровенным человеконенавистничеством, заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости.

По его словам, крымчане сделали свой выбор в 2014 году на референдуме, и никто не вправе их за это осуждать, шантажировать или угрожать.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». В свою очередь, глава Минобороны страны Михаил Федоров заявлял о стремлении превратить Крым в остров. В качестве решения проблемы с атаками ВСУ на полуостров в России предлагали наносить удары по украинской инфраструктуре в Одесской и Запорожской областях.

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