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11:17, 25 июня 2026Россия

В России назвали меры для уменьшения числа атак ВСУ на Крым

В России призвали бить по инфраструктуре Одессы для уменьшения числа атак ВСУ на Крым
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

России необходимо наносить удары по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской и Запорожской областях. Такие меры для уменьшения числа атак на Крым назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Нужны налеты на нефтебазы вплоть до поражения каждого резервуара и перекачивающих станций, нужны удары по портам и судоходству», — указано в публикации.

Кроме того, авторы призвали наносить удары по подстанциям в украинских регионах.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что России следует усилить удары по военной логистике противника на фоне угроз со стороны главы Минобороны Украины Михаила Федорова, который объявил о стремлении Киева превратить российский регион в остров. По словам Чепы, удары по объектам энергетики и военной логистике противника должны быть именно точечными, чтобы избежать большого числа жертв среди мирного населения.

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