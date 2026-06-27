Раскрыт масштаб урона от землетрясения в Венесуэле

МОМ: Землетрясение в Венесуэле могло затронуть до 6,76 млн человек

Число людей, затронутых землетрясением в Венесуэле, по предварительным данным, может достигать 6,76 миллиона. Об этом говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ), которое приводит ТАСС.

При этом только в столице страны — Каракасе — последствия подземных толчков могли затронуть порядка двух миллионов человек. В организации подчеркнули, что представленные цифры носят предварительный характер.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр был в 60 километрах от города Валенсия.

Специалисты Геологической службы США (USGS) оценили потенциальный урон для экономики Венесуэлы от произошедшего землетрясения — от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) государства.