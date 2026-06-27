В Минобороны Украины высказались о потенциале России для продолжения конфликта

Советник МО Украины Флеш: Россия способна продолжать боевые действия годами

Россия способна продолжать боевые действия на Украине годами. Так о потенциале ВС РФ в конфликте высказался советник главы Минобороны республики Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в Telegram-канале.

«Думаю, все уже поняли, что руководство РФ готово вести эту войну в нынешнем формате очень долго», — написал он.

По мнению Флеша, у России есть человеческий ресурс, чтобы поддерживать линию фронта. Также страна обладает широкими техническими возможностями, признал он.

«Я также знаю их текущие возможности и масштабы производства БПЛА и ракет. Они будут атаковать нас ими годами при поддержке Китая. И проблемы с топливом на АЗС вождей мало волнуют», — выразил мнение советник Минобороны Украины.

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью Times заявил, что Россия обладает огромным потенциалом в области систем вооружения. Он также рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются украинские военные.