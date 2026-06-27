Основатель «Кракен» Немичев: Линия обороны на границе с Белоруссией готова

Основатель штурмового подразделения ВСУ «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев пригрозил Белоруссии ударами по центрам принятия решений в случае возможного конфликта. Об этом он заявил интервью агентству РБК-Украина, передает ТАСС.

«На границе с Белоруссией наша оборонительная линия готова», — подчеркнул он. Немичев добавил, что у Киева «развяжутся руки для нанесения ударов по центрам принятия решений» в случае якобы возможного наступления со стороны белорусской границы.

Ранее соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина уничтожит всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если оттуда начнется наступление. До этого военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов предупредил о последствиях удара ВСУ по Белоруссии. Он отметил, что в случае атаки Украины Россия поддержит Минск.