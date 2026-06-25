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22:55, 25 июня 2026Россия

Эксперт предупредил о последствиях удара ВСУ по Белоруссии

Эксперт Попов: В случае удара ВСУ по Белоруссии Россия поддержит Минск
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Не исключено, что Киев готовится к провокации против Минска. На это указывает принудительная эвакуация 12 населенных пунктов Черниговской области у границ России и Белоруссии, заявил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «Московским комсомольцем».

Однако Попов предупредил, что в случае удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белоруссии Киев будут ждать последствия — Москва наверняка поддержит союзника, и отвечать на действия противника будет вместе с Минском. «Это чистой воды провокация, потому что Белоруссия — это самый ближний наш сосед, партнер и братский народ, за который мы обязательно заступимся», — сказал эксперт.

Он также отметил, что Белоруссия не будет вступать в конфликт первой, и наступательные действия со стороны Минска возможны только в том случае, если Украина спровоцирует обострение у границы. При этом, указал Попов, в таком случае у Вооруженных сил России появится возможность усилить давление на киевском направлении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории республики и будто бы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ.

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