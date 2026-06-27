На Украине пригрозили Белоруссии

Разработчик Fire Point пригрозил уничтожить Белоруссию

Украина уничтожит всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если оттуда начнется наступление. Об этом заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман, передает «Инсайдер.UA» в Telegram.

«Если начнется наступление из Белоруссии, в первые часы войны будет уничтожена вся критическая инфраструктура этой страны, за счет которой существует [президент Александр] Лукашенко. И он ничего сделать не сможет», — пригрозил Штилерман.

Ранее в июне президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.