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16:56, 27 июня 2026Бывший СССР

На Украине пригрозили Белоруссии

Разработчик Fire Point пригрозил уничтожить Белоруссию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Украина уничтожит всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если оттуда начнется наступление. Об этом заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман, передает «Инсайдер.UA» в Telegram.

«Если начнется наступление из Белоруссии, в первые часы войны будет уничтожена вся критическая инфраструктура этой страны, за счет которой существует [президент Александр] Лукашенко. И он ничего сделать не сможет», — пригрозил Штилерман.

Ранее в июне президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.

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