Мужчина нашел бомбу в саду и решил использовать ее для охлаждения пива

Британец нашел в саду бомбу времен Второй мировой и решил охлаждать в ней пиво

Житель Великобритании решил использовать бомбу для охлаждения пива. Об этом пишет Metro.

В субботу, 5 апреля, Росс Миллер подстригал газон возле своего дома в городе Путли, графство Херефордшир, когда наткнулся на металлический корпус. Предыдущие владельцы упоминали о неизвестном металлическом предмете, зарытом в саду, но они думали, что это часть старой системы водоснабжения. Однако, когда Росс осмотрел металл, он отметил его похожую на пулю форму и маркировку «1940» на корпусе.

Беспокоясь за безопасность девятилетней дочери, британец решил позвонить в службу спасения. Полиция оперативно прибыла к дому Росса и подтвердила, что он нашел бомбу. Весь район в радиусе ста метров оцепили и эвакуировали из него жителей. Проверка длилась на протяжении несколько часов после прибытия сапера со служебной собакой. Как оказалось, в саду лежала 11-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Взрывчатки внутри не осталось, сапер подтвердил, что металлический корпус не представляет опасности без заряда. Снаряд почистили и вернули Россу в качестве сувенира. Мужчина сообщил, что будет охлаждать в «бомбе» пиво во время барбекю.

Ранее сообщалось, что в городе Вулер, Великобритания, строители случайно нашли на территории детской площадки 176 еще функционирующих бомб. По словам экспертов, раньше на месте площадки находился полигон для военных учений: найденные снаряды предназначены не для боя, а для обучения.