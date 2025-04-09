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18:46, 9 апреля 2025Из жизни

Мужчина нашел бомбу в саду и решил использовать ее для охлаждения пива

Британец нашел в саду бомбу времен Второй мировой и решил охлаждать в ней пиво
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Simun Galic / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании решил использовать бомбу для охлаждения пива. Об этом пишет Metro.

В субботу, 5 апреля, Росс Миллер подстригал газон возле своего дома в городе Путли, графство Херефордшир, когда наткнулся на металлический корпус. Предыдущие владельцы упоминали о неизвестном металлическом предмете, зарытом в саду, но они думали, что это часть старой системы водоснабжения. Однако, когда Росс осмотрел металл, он отметил его похожую на пулю форму и маркировку «1940» на корпусе.

Беспокоясь за безопасность девятилетней дочери, британец решил позвонить в службу спасения. Полиция оперативно прибыла к дому Росса и подтвердила, что он нашел бомбу. Весь район в радиусе ста метров оцепили и эвакуировали из него жителей. Проверка длилась на протяжении несколько часов после прибытия сапера со служебной собакой. Как оказалось, в саду лежала 11-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Взрывчатки внутри не осталось, сапер подтвердил, что металлический корпус не представляет опасности без заряда. Снаряд почистили и вернули Россу в качестве сувенира. Мужчина сообщил, что будет охлаждать в «бомбе» пиво во время барбекю.

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