Двухлетние брат и сестра подорвались на старой гранате в поле

В Камбодже дети играли возле дома и подорвались на реактивной гранате

В Камбодже старая реактивная граната погубила двух маленьких детей. Об этом сообщает Associated Press.

Двухлетние Муо Лиза и ее двоюродный брат Тум Йен жили в соседних домах в отдаленной деревне Кранхуонг. Пока родители были на работе, брат и сестра играли в поле. Там дети наткнулись на старый неразорвавшийся боеприпас и подорвались.

Специалисты Камбоджийского центра по разминированию установили, что это была реактивная противотанковая граната. Предполагается, что боеприпасу было больше 25 лет. В районе места происшествия в 1980-90-х годах шли бои между камбоджийскими правительственными войсками и повстанцами из красных кхмеров. Выяснилось, что родители Лизы и Йена не знали, что поселились на бывшем поле боя, где осталось множество мин.

Боевые действия в Камбодже закончились в 1979 году. С тех пор старые боеприпасы погубили почти 20 тысяч человек и ранили около 45 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в городе Вулер, Великобритания, строители случайно нашли на территории детской площадки 176 еще функционирующих бомб. По словам экспертов, раньше на месте площадки находился полигон для военных учений: найденные снаряды предназначены не для боя, а для обучения.