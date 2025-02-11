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18:45, 11 февраля 2025Из жизни

На территории детской площадки нашли 176 бомб времен Второй мировой войны

В Великобритании на детской площадке нашли 176 закопанных бомб
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Flavio lo Scalzo / Reuters

В городе Вулер, Великобритания, строители случайно нашли на территории детской площадки 176 еще функционирующих бомб. Об этом сообщает «Би-би-си».

В январе приходской совет Вулера получил грант на строительство нового инклюзивного парка для детей в размере 150 тысяч фунтов стерлингов (18 миллионов рублей). Его должны были возвести рядом с площадкой в Скоттс-парке. Строители стали подготавливать фундамент, как вдруг заметили в земле подозрительный предмет. Ориентируясь на свои догадки, они вызвали отряд по обезвреживанию бомб. Его члены подтвердили, что рабочие нашли бомбу времен Второй мировой войны.

В итоге вызванные специалисты обнаружили на территории детской площадки 176 закопанных бомб весом около 4,5 килограмма. По словам экспертов, раньше на месте площадки находился полигон для военных учений: найденные снаряды предназначены не для боя, а для обучения. Несмотря на то, что бомбы остались со времен Второй мировой войны, они еще способны взрываться.

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Согласно специалистам, на площадке могло сохраниться еще какое-то количество снарядов. Они предположили, что солдаты закопали их здесь после конца войны.

Работы по поиску бомб продлятся до середины февраля. Расходы на раскопки покрывает окружной совет.

Ранее сообщалось, что в Белграде, Сербия, рядом со зданием парламента обезвредили столетнюю бомбу. Снаряд времен Первой мировой войны нашли строители во время работ в центре города.

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