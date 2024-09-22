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20:27, 22 сентября 2024Из жизни

Бомбу времен Первой мировой войны нашли рядом со зданием сербского парламента

В Сербии рядом с парламентом обезвредили бомбу времен Первой мировой войны

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

В Белграде, Сербия, рядом со зданием парламента обезвредили столетнюю бомбу. Об этом сообщает вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич, чьи слова ведомство приводит в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бомбу случайно нашли строители во время работ в центре города. Они возводят гараж недалеко от места, где заседает Национальное собрание (Народная скупщина) страны. Строительная техника наткнулась на боеприпас на глубине восьми метров. Опасное место оцепили, снаряд извлекли и вывезли в Делиблатские пески, где его уничтожили.

Вес обнаруженной бомбы достигал более 280 килограммов, его калибр был 305 миллиметров. Отмечается, что снаряд использовался австро-венгерской армией во времена Первой мировой войны.

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Дачич обратил внимание на то, что с начала 2024 года сотрудники МВД обезвредили шесть авиабомб, оставшихся в Сербии после бомбардировок Югославии 1999 года. Две из них весили более тонны.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 43-летняя женщина выловила из реки 130-летнее оружие с помощью магнита. Полиция начала расследование, чтобы понять, кому принадлежало оружие и как оно оказалось на дне реки.

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      Юлия Юткина
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