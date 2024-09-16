Женщина отправилась на рыбалку с сыном и выловила 130-летнее оружие

В Великобритании женщина выловила из реки 130-летний пистолет

В Великобритании 43-летняя женщина выловила из реки 130-летнее оружие с помощью магнита. Об этом сообщает Jam Press.

Никки Гоф нашла для себя и детей новое хобби — магнитную рыбалку. Впервые она попробовала поймать что-то таким образом на реке Медуэй, куда отправилась с одним из троих сыновей. По ее словам, они и не думали, что им что-то попадется. Поэтому очень удивились, увидев улов: на магните висел ржавый предмет, похожий на пистолет.

В интернете Гоф посоветовали подержать его в специальном растворе, чтобы избавиться от ржавчины. Через несколько дней женщина отдала пойманное оружие полицейским. Они определили, что Гоф нашла старый пистолет с ударно-спусковым механизмом. Полиция начала расследование, чтобы понять, кому принадлежало оружие и как оно оказалось на дне реки.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обнаружил в реке меч эпохи викингов, возраст которого составляет примерно 1,2 тысячи лет. Он вытащил старинное оружие со дна с помощью мощного магнита.