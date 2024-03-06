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12:15, 6 марта 2024Из жизни

Любитель магнитной рыбалки нашел в реке меч викингов возрастом в тысячу лет

Metro: в Великобритании мужчина обнаружил в реке меч возрастом в 1,2 тысячи лет

Фото: Steinar Engeland / Unsplash

Житель Великобритании обнаружил в реке меч эпохи викингов, возраст которого составляет примерно 1,2 тысячи лет. Об этом сообщает Metro.

Любитель магнитной рыбалки Тревор Пенни нашел меч в ноябре 2023 года. Он использовал мощный магнит для поиска металлических предметов в реке Червелл неподалеку от деревни Энслоу, графство Оксфордшир, и вытащил со дна старинное оружие. Тревор сразу обратился к местному специалисту и позже передал находку экспертам.

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В феврале меч прошел проверку на подлинность и был датирован 850-975 годами нашей эры. Предполагается, что меч принадлежал викингам. Древнее оружие будет передано в музей.

Ранее сообщалось, что жительница Шотландии обнаружила на пляже драгоценный камень и удивила пользователей сети. Женщине посоветовали сделать из камня ожерелье.

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