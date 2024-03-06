Любитель магнитной рыбалки нашел в реке меч викингов возрастом в тысячу лет

Metro: в Великобритании мужчина обнаружил в реке меч возрастом в 1,2 тысячи лет

Житель Великобритании обнаружил в реке меч эпохи викингов, возраст которого составляет примерно 1,2 тысячи лет. Об этом сообщает Metro.

Любитель магнитной рыбалки Тревор Пенни нашел меч в ноябре 2023 года. Он использовал мощный магнит для поиска металлических предметов в реке Червелл неподалеку от деревни Энслоу, графство Оксфордшир, и вытащил со дна старинное оружие. Тревор сразу обратился к местному специалисту и позже передал находку экспертам.

В феврале меч прошел проверку на подлинность и был датирован 850-975 годами нашей эры. Предполагается, что меч принадлежал викингам. Древнее оружие будет передано в музей.

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