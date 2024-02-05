Женщина нашла фиолетовый драгоценный камень на пляже

Daily Record: в Шотландии женщина нашла большой и яркий аметист на пляже

Жительница Шотландии обнаружила на пляже драгоценный камень и удивила пользователей сети. Об этом сообщает Daily Record.

55-летняя Миранда Хакл из города Керколди уже много лет обследует пляжи Шотландии. Она находила части керамических изделий и обточенные морской водой осколки стекол, однако в конце января случайно сделала свою самую удивительную находку. На пляже Керколди в округе Файф женщина нашла необработанный аметист глубокого фиолетового оттенка. «Несколько лет назад один из местных кладоискателей рассказал мне, что в этом районе есть скала, на которой годами находили самородки аметиста», — говорит она.

Хакл поделилась фотографией драгоценного камня в сети и получила тысячи восторженных комментариев от пользователей. «Вау, это потрясающе! Я нашел несколько аметистов в округе Ист-Лотиан, но они были далеко не такими большими и яркими, как ваш. Прекрасная находка!» — пишет один человек. Женщине посоветовали сделать из драгоценного камня ожерелье.

Ранее сообщалось, что в США турист нашел алмаз весом 7,46 карата и назвал его в честь невесты. Жюльен Навас из Парижа обнаружил драгоценный камень в государственном парке «Алмазный кратер».

