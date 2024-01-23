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15:28, 23 января 2024Из жизни

Мужчина нашел в парке алмаз и назвал его в честь невесты

Arkansas State Parks: в США турист нашел алмаз весом 7,46 карата

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В США турист приехал в государственный парк «Алмазный кратер» в штате Арканзас, нашел коричневый алмаз весом 7,46 карата и назвал его в честь невесты. Об этом сообщает Arkansas State Parks.

Жюльен Навас из Парижа, Франция, прилетел в США, чтобы увидеть запуск ракеты Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance на мысе Канаверал, штат Флорида. После этого он вместе с другом отправился осматривать достопримечательности Нового Орлеана, штат Луизиана. Во время путешествия мужчина узнал о всемирно известном государственном парке Арканзаса «Алмазный кратер». Так как раньше Навас занимался поисками золота и аммонитов, то решил, что должен посетить парк и попытать удачу.

11 января он купил билет, чтобы попасть на территорию парка, арендовал оборудование и отправился на поиски алмазов. Погода в тот день была дождливой. Дожди, по словам управляющего «Алмазного кратера», смывают грязь и позволяют посетителям находить драгоценные камни у поверхности земли. Благодаря этому Навас смог обнаружить несколько минералов.

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Когда он отнес находки специалистам парка, то узнал, что среди них есть коричневый алмаз весом 7,46 карата. Драгоценный камень насыщенного шоколадно-коричневого цвета и округлой формы был размером с жевательную конфету. Навас пришел в восторг, когда осознал, что ему улыбнулась удача. «Я так счастлив! Все, чего я хочу, — это рассказать невесте о том, что я нашел», — заявил француз.

Навас решил назвать свою находку алмазом Карин, в честь своей возлюбленной. Он надеется, что из драгоценного камня получится сделать два бриллианта. Один он подарит невесте, а другой — дочери.

Ранее сообщалось, что блогер-кладоискатель из США обнаружил монету XIX века стоимостью 45,5 тысячи долларов. При помощи металлоискателя он смог найти несколько монет разных лет, однако самой ценной и старинной из них оказались так называемые полдоллара с сидящей Свободой.

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