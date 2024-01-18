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19:41, 18 января 2024Из жизни

Кладоискатель нашел в грязи старинную монету стоимостью четыре миллиона рублей

Кладоискатель из США нашел в грязи монету в 50 центов за $45,5 тыс.

Кадр: @PROSPECTORTUCK / TikTok

Блогер-кладоискатель из США нашел монету XIX века стоимостью 45,5 тысячи долларов (четыре миллиона рублей). На видео мужчины на платформе TikTok обратило внимание The U.S. Sun.

Тиктокер с ником Prospector Tuck рассказал в социальной сети, что ему удалось обнаружить «лучшую монету в своей жизни». При помощи металлоискателя он смог найти несколько монет разных лет, однако самой ценной и старинной из них оказались так называемые «полдоллара с сидящей Свободой». Мужчина не смог сдержать эмоций. «О боже, я мечтал найти эту монету! Мечтал найти ее!» — говорит он в ролике, смывая со своей находки грязь.

Эти монеты чеканились с 1839 по 1891 год из чистого серебра. На их аверсе изображалась сидящая женщина с щитом в руках, на котором написано слово Liberty, то есть «свобода». На реверсе — белоголовый орлан с надписью United States of America над ним. Мужчина также рассказал, что в США до 1964 года все монеты номиналом 10, 25 и 50 центов делали из серебра и все они теперь могут стоить больших денег.

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Пока неизвестно, за сколько он сможет продать полдоллара с сидящей Свободой. Эксперты должны оценить состояние находки. Обычно за такую монету в отличном состоянии можно выручить более 45 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Норвегии кладоискатель наткнулся на редчайшую для этого региона византийскую монету X века. Подобные монеты называются гистаменонами, их чеканили в Византии.

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      Никита Савин
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