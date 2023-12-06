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12:23, 6 декабря 2023Из жизни

Кладоискатель нашел редчайшую золотую монету возрастом около тысячи лет

Редчайшую византийскую золотую монету возрастом 1000 лет нашли в Норвегии

Фото: Martine Kaspersen / Innlandet fylkeskommune

В Норвегии кладоискатель наткнулся на редчайшую для этого региона византийскую монету X века. Об этом сообщает Innlandet fylkeskommune.

Монету возрастом около тысячи лет нашли при помощи металлоискателя в горах близ коммуны Вестре-Слидре, губерния Оппланн. Артефакт находится в отличном состоянии. Подобные монеты называются гистаменонами. На одной ее стороне отчеканено изображение Иисуса Христа и надпись: «Иисус Христос, Царь царей». На другой изображены братья-императоры Василий II и Константин VIII и нанесена надпись: «Василий и Константин, императоры римлян». Найденная монета была отчеканена в период с 977 по 1025 год.

Специалисты не могут с уверенностью сказать, каким образом византийская монета преодолела более 2,5 тысячи километров и оказалась в Норвегии. По одной из версий, ее привез будущий норвежский король Харальд III Суровый. В 1034 году он вместе с дружиной из 500 воинов поступил на службу в императорскую гвардию в Константинополе.

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Историки утверждают, что гвардии разрешалось брать из дворца все что угодно, когда император заканчивал свой земной путь. За время службы Харальда в Константинополе сменилось три императора, так что у него были все шансы обогатиться.

По дороге из Византии Харальд побывал в Киеве, где женился на Елизавете Ярославне — дочери князя Ярослава Мудрого. Согласно исландским Сагам о конунгах, Харальд вернулся домой в 1046 году на кораблях, нагруженных золотом и другими ценностями.

По мнению исследователей, в Вестре-Слидре монета могла попасть вместе с торговцами солью и селедкой. Из-за того, что артефакт был найден поздно осенью, археологи не смогли как следует изучить место его обнаружения. Масштабные раскопки там намечены на 2024 год.

Ранее сообщалось, что группа археологов-добровольцев обнаружила в Германии несколько древних кладов. Среди находок оказались семь мечей, восемь тысяч серебряных монет, ювелирные изделия и керамика.

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      Никита Савин
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