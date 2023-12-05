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13:23, 5 декабря 2023Из жизни

Крупнейший клад славянских монет XI века обнаружили в Германии

В Германии археологи-добровольцы нашли клад с древними мечами и монетами

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Группа археологов-добровольцев обнаружила в Германии несколько древних кладов. Об этом сообщает Live Science.

Среди находок оказались семь мечей, восемь тысяч серебряных монет, ювелирные изделия и керамика. Артефакты нашли в трех разных местах в сельской местности. Представители Государственного управления культуры и охраны памятников Германии представили результаты раскопок 22 ноября и поблагодарили волонтеров. Первая находка была сделана недалеко от города Миров. Волонтеры нашли остатки семи мечей возрастом около трех тысяч лет, специалисты сочли, что их изготовили в бронзовом веке. Археологи полагают, что оружие могло быть закопано в ходе ритуала как подношение богам, и мечи впоследствии раскололись из-за движения грунта.

Вторую находку — почти шесть тысяч средневековых серебряных монет — выкопали на Рюгене, немецком острове, расположенном примерно в 200 километрах к северу от Мирова. Большая часть монет лежала в глиняном горшке, но многие были разбросаны по земле. Хотя большинство монет были отчеканены в западной Германии, около десяти процентов прибыли из Англии, Дании, Богемии (нынешней Чехии) и Венгрии, что позволяет предположить пересечение торговых путей в этом районе. Исследователи назвали эту коллекцию крупнейшим кладом славянских монет XI века.

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Последний клад нашли в городе Мельн на севере Германии. В нем было множество предметов, также датируемых XI веком, в том числе горшок с почти двумя тысячами монет; золотое ожерелье с жемчугом, горным хрусталем и сердоликом, кольца и два реликвария. Первый реликварий имеет форму «капторги» — плоского металлического кулона, который обычно носили на шее, а второй напоминает распятие.

Ранее недалеко от польского города Щецин, расположенного на границе с Германией, была найдена загадочная банка с золотом. Трое кладоискателей совершили находку, когда прочесывали лес при помощи металлоискателей.

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      Антонина Черташ
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