В польском лесу нашли загадочный клад с золотом на миллионы рублей

The Sacramento Bee: польские кладоискатели нашли в лесу 70 золотых монет

Недалеко от польского города Щецин, расположенного на границе с Германией, найдена загадочная банка с золотом. Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

Трое кладоискателей совершили находку, когда прочесывали лес при помощи металлоискателей. На глубине 15-20 сантиметров они обнаружили ржавую банку, в которой лежали 70 золотых монет.

Вес клада составлял около 400 граммов, а суммарная стоимость монет оценивается в 24 тысячи долларов (около 2,2 миллиона рублей). Среди монет оказались золотые рубли и несколько золотых долларов США, отчеканенных в начале XX века.

Сегодняшний день войдет в историю. Еще одна удача нашей ассоциации! Сегодня Анджей сорвал куш и едва не заработал инфаркт. 70 золотых монет в металлической банке, достоинством 20, 10 и 5 долларов и 15 и 5 рублей. Золото 900-й пробы. Мы все еще приходим в себя. Вряд ли кому-то из нас удастся заснуть Ассоциация щецинской поисковой группы

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до новой эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.

