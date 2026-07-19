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20:34, 19 июля 2026Россия

В Минобороны раскрыли число сбитых над регионами России беспилотников за день

Минобороны: Над российскими регионами в течение дня был сбит 161 беспилотник ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами в течение дня 19 июля 161 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Украинские дроны были уничтожены над акваторией Черного моря и над девятью российскими регионами. В их числе — Белгородская, Брянская и Владимирская области.

Ранее мэр Москвы сообщил, что средства ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ. Всего за минувшие сутки уничтожили 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотника.

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