Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом ребенка

В Одессе сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку и ее собаку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Девочка шла по улице и выгуливала собаку, когда женщина из толпы бросила камешек в автомобиль ТЦК. В ответ они из газового баллончика залили женщину, девочку, которая шла позади, и ее собаку», — говорится в сообщении. По словам Гончаренко, ребенок получил ожоги глаз.

Депутат рассказал, что мать девочки уже обратилась в полицию. Он подчеркнул, что сотрудники ТЦК не имеют права терроризировать людей.

Ранее сообщалось, что во Львове военкомы бросили украинца на землю и забили ногами до потери сознания.