Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:01, 19 июля 2026Бывший СССР

Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом ребенка

В Одессе сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку и ее собаку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Девочка шла по улице и выгуливала собаку, когда женщина из толпы бросила камешек в автомобиль ТЦК. В ответ они из газового баллончика залили женщину, девочку, которая шла позади, и ее собаку», — говорится в сообщении. По словам Гончаренко, ребенок получил ожоги глаз.

Депутат рассказал, что мать девочки уже обратилась в полицию. Он подчеркнул, что сотрудники ТЦК не имеют права терроризировать людей.

Ранее сообщалось, что во Львове военкомы бросили украинца на землю и забили ногами до потери сознания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Минобороны раскрыли число сбитых над регионами России беспилотников за день
    В Москве задержали бывшую участницу «Дома-2»
    Москвичи помогли орнитологам сосчитать поющих соловьев
    Пост президента Венгрии предложат шахматистке
    Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом ребенка
    В Подмосковье расследуют незаконные археологические раскопки
    В российском городе устроили конкурс по распитию шампанского из унитазов
    Тело погибшего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе
    В России осудили удар по строящейся в Иране АЭС
    Над российским регионом за день сбили 12 украинских беспилотников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok