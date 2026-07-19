В российском городе устроили конкурс по распитию шампанского из унитазов

В Ставрополе устроили конкурс по распитию шампанского из унитазов ради 100 тысяч рублей

В Ставрополе компания, занимающаяся продажей сантехники, организовала конкурс, в котором участникам предлагалось пить безалкогольный игристый напиток из унитазов, а также выполнять задания, сидя на них. Об этом сообщает издание «Подъем».

Необычные соревнования организовал российский бренд сантехники в одном из своих магазинов. Главным призом конкурса стали 100 тысяч рублей, а участникам предлагалось как можно быстрее выпить напиток из унитаза и дольше соперников просидеть на нем.

Опубликованные в соцсетях кадры, на которых участники ради денежного приза становятся на колени и пьют из унитазов, вызвали волну критики. Многие пользователи назвали подобную акцию унизительной и обвинили организаторов в «оскотинивании» людей.

Ранее конкурс в одном из баров Приморского края закончился госпитализацией участника. Во время игры посетителям предложили на вкус определить содержимое рюмки, однако одному из мужчин достался уксус.