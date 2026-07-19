Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:46, 19 июля 2026Россия

В российском городе устроили конкурс по распитию шампанского из унитазов

В Ставрополе устроили конкурс по распитию шампанского из унитазов ради 100 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В Ставрополе компания, занимающаяся продажей сантехники, организовала конкурс, в котором участникам предлагалось пить безалкогольный игристый напиток из унитазов, а также выполнять задания, сидя на них. Об этом сообщает издание «Подъем».

Необычные соревнования организовал российский бренд сантехники в одном из своих магазинов. Главным призом конкурса стали 100 тысяч рублей, а участникам предлагалось как можно быстрее выпить напиток из унитаза и дольше соперников просидеть на нем.

Опубликованные в соцсетях кадры, на которых участники ради денежного приза становятся на колени и пьют из унитазов, вызвали волну критики. Многие пользователи назвали подобную акцию унизительной и обвинили организаторов в «оскотинивании» людей.

Ранее конкурс в одном из баров Приморского края закончился госпитализацией участника. Во время игры посетителям предложили на вкус определить содержимое рюмки, однако одному из мужчин достался уксус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Минобороны раскрыли число сбитых над регионами России беспилотников за день
    Пост президента Венгрии предложат шахматистке
    Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом ребенка
    В Подмосковье расследуют незаконные археологические раскопки
    В российском городе устроили конкурс по распитию шампанского из унитазов
    Тело погибшего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе
    В России осудили удар по строящейся в Иране АЭС
    Над российским регионом за день сбили 12 украинских беспилотников
    Трое детей пострадали при атаке ВСУ на российский регион
    Месси установил очередной рекорд чемпионатов мира
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok