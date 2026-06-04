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16:02, 4 июня 2026Культура

Дава рассказал о тяге к отцовству

Певец Дава признался, что всегда хотел стать отцом
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певец и блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) заявил, что всю жизнь хотел стать отцом. Его слова приводит KP.RU.

Артист исполнил роль отца главной героини в музыкальном сериале «Двойная жизнь Ми» и подчеркнул, что ему не пришлось ничего «наигрывать», поскольку эмоции персонажа оказались для него естественными.

«Мне кажется, во мне это заложено. У меня всегда была тяга. Я этого ждал», — пояснил Дава.

В мае 2025 года Манукян и его возлюбленная, певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), стали родителями. По словам артистов, появление ребенка стало лучшим днем в их жизни.

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