Мари Краймбрери и Дава стали родителями

У певцов Мари Краймбрери и Давы родился ребенок

Популярный российский блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, и его возлюбленная, певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), стали родителями. Соответствующей информацией они поделились на своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистов, появление ребенка стало «самым лучшим днем» в их жизни. «Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — подписали они кадры.

В марте стало известно, что Дава и Краймбрери поженились.

До этого певица Ольга Бузова выразила удивление, что «всем интересно» ее мнение относительно новости о беременности Мари Краймбрери.