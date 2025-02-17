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16:50, 17 февраля 2025Культура

Бузова отреагировала на новость о беременности девушки Давы

Певица Ольга Бузова поздравила Даву и Мари Краймбрери с беременностью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Ольга Бузова отреагировала на новость о том, что ее бывший возлюбленный, популярный российский блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, и его девушка, певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) впервые станут родителями. Ее слова приводит сайт «Страсти».

По словам исполнительницы, она узнала об этом через некоторое время, так как была на отдыхе в Таиланде, где проводила время без соцсетей. Бузова также выразила удивление, что «всем интересно» ее мнение о беременности Краймбрери. «Я могу сказать одно: если это правда, то дети — это всегда счастье. Я, конечно же, поздравляю ребят и желаю им всего самого лучшего», — сказала она.

Певица отметила, что личное общение с блогером она прекратила «еще давно». «С того момента, как Дава пытался меня вернуть. После этого я поняла, что это действительно прошлое. Все, что я хотела сказать про прошлое, я уже сказала. В моем будущем ни ее, ни его нет», — заключила Бузова.

О том, что Дава и Мари Краймбрери ждут ребенка, стало известно в начале февраля.

Ранее композитор Леонид Величковский высказался о конфликте Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) и Ольги Бузовой из-за хита «Девочка-ночь» (Baby Tonight).

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