Автор главного хита Лады Дэнс высказался о конфликте певицы с Бузовой

Композитор Величковский обвинил Ладу Дэнс в желании пропиариться за счет Бузовой

Композитор Леонид Величковский высказался о конфликте певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) и артистки Ольги Бузовой из-за хита «Девочка-ночь» (Baby Tonight). Его слова приводит Super.ru в Telegram.

Автор песни подтвердил, что разрешил Бузовой исполнять композицию. «Лада уже не молодая девочка. Начинает подменять факты и спустя 30 лет думать, что является соавтором песни. Возможно, если она сошла с ума, такое может быть», — сказал он.

Композитор также обвинил звезду девяностых в желании пропиариться за счет коллеги. «Вот [ей] хочется больше концертов. Как их сделать? Надо напомнить, что я пою такую шикарную песню, как Baby Tonight, а не эта Бузова», — добавил Величковский.

Ранее Ольга Бузова отреагировала на обвинения Лады Дэнс в том, что она исполнила песню «Девочка-ночь» без разрешения.

В декабре Леонид Величковский потребовал запретить Ладе Дэнс исполнять ее главный хит.

Лада Дэнс наиболее известна по хиту «Девочка-ночь», вышедшему в 1993 году. Также в ее репертуаре присутствуют такие песни, как «Але, Алеша» и «Аромат любви».