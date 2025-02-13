Бузова ответила на обвинения звезды девяностых в воровстве

Ольга Бузова заявила, что слова певицы Лады Дэнс о краже песни являются клеветой

Певица Ольга Бузова отреагировала на обвинения исполнительницы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) в том, что она исполнила песню «Девочка-ночь» (Baby Tonight) без разрешения. Соответствующий пост появился в Telegram-канале артистки.

Телеведущая назвала слова коллеги клеветой и опубликовала интервью 2023 года, в котором Волкова заявляет о том, что Бузовой можно исполнять вышеупомянутую композицию. Певица также подчеркнула, что «с трепетом относится» к своему творчеству, и никогда «не позволила бы себе взять» песню без разрешения. «У моей команды есть все документы, разрешающие мне исполнение этой композиции! Лада же никогда не являлась правообладателем этого сингла», — написала она.

Бузова также подчеркнула, что «с огромным уважением» относится к Дэнс, но не будет терпеть клевету. «Кто-то решил напомнить о себе как всегда за счет моего имени, или все-таки проблемы с памятью? Глицин под язык меня всегда выручал в университете, если что», — заключила певица.

Ранее Лада Дэнс заявила, что Ольга Бузова украла ее песню «Девочка-ночь». «За эту песню идет какая-то драка. То Бузова, то какой-то рэпер. Песня была украдена. Ее взяли без разрешения», — рассказала певица, объявив, что сейчас этот вопрос решается в суде.