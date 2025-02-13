Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:49, 13 февраля 2025Культура

Бузова ответила на обвинения звезды девяностых в воровстве

Ольга Бузова заявила, что слова певицы Лады Дэнс о краже песни являются клеветой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова отреагировала на обвинения исполнительницы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) в том, что она исполнила песню «Девочка-ночь» (Baby Tonight) без разрешения. Соответствующий пост появился в Telegram-канале артистки.

Телеведущая назвала слова коллеги клеветой и опубликовала интервью 2023 года, в котором Волкова заявляет о том, что Бузовой можно исполнять вышеупомянутую композицию. Певица также подчеркнула, что «с трепетом относится» к своему творчеству, и никогда «не позволила бы себе взять» песню без разрешения. «У моей команды есть все документы, разрешающие мне исполнение этой композиции! Лада же никогда не являлась правообладателем этого сингла», — написала она.

Бузова также подчеркнула, что «с огромным уважением» относится к Дэнс, но не будет терпеть клевету. «Кто-то решил напомнить о себе как всегда за счет моего имени, или все-таки проблемы с памятью? Глицин под язык меня всегда выручал в университете, если что», — заключила певица.

Ранее Лада Дэнс заявила, что Ольга Бузова украла ее песню «Девочка-ночь». «За эту песню идет какая-то драка. То Бузова, то какой-то рэпер. Песня была украдена. Ее взяли без разрешения», — рассказала певица, объявив, что сейчас этот вопрос решается в суде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сидите и помалкивайте». Трамп поговорил с Путиным об Украине, не предупредив Европу. Чем на это ответят союзники США?

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      В России введут новые меры для защиты от мошенников

      Названа лучшая тренировка для похудения после 40 лет

      В Узбекистане за чтение книг будут уменьшать срок в тюрьме

      В самолете с россиянами на борту произошла течь топлива

      Индия локализует производство АК-203

      Родившийся в СССР гражданин Германии получил гражданство России после обращения к Путину

      На Мосбирже установили исторический рекорд

      Трюдо назвал болезненное последствие политики Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше