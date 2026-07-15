Пригожин высказался о ревности к Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не ревнует певицу Валерию из-за фото в соцсетях

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что не ревнует свою супругу певицу Валерию из-за ее фотографий в купальнике в социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

«Она же артистка. Если ревновать ко всему, тогда как потом ей на сцену выходить? Наоборот, я счастлив, что рядом со мной такая красивая женщина», — заявил Пригожин.

Медиаменеджер также добавил, что испытывает гордость за Валерию, видя, что коллеги певицы испытывают к ней искреннюю симпатию и восхищение.

Ранее Пригожин выступил против обучения нейросетей на авторских произведениях. Медиаменеджер подчеркнул, что нейросети не смогут заменить артистов, несмотря на рост интереса к трекам, написанным с использованием ИИ.