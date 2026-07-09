Пригожин сравнил нейросети с резиновой женщиной

Продюсер Пригожин: Искусственный интеллект не сможет заменить живых артистов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предсказал снижение интереса к песням, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Его слова приводит НСН.

Медиаменеджер подчеркнул, что нейросети не смогут заменить артистов, несмотря на рост интереса к трекам, написанным с использованием ИИ. По его словам, сейчас стало сложно отличить творчество живого исполнителя от результата применения технологий, однако мода на ИИ носит временный характер.

«Зачем приглашать женщину на танец, если можно взять резиновую? Но тактильные ощущения никто не отменял. Есть определенный химический процесс, который требует человеческого контакта», — пояснил Пригожин и добавил, что вся жизнь человека построена на эмоциях, которых лишен ИИ.

Ранее Пригожин выступил против обучения искусственного интеллекта на авторских произведениях без разрешения автора. Он отметил, что реальным людям не разрешено пользоваться авторским материалом без соответствующего разрешения и что нейросети не должны быть исключением.