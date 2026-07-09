Еще одна федерация сняла санкции с российских спортсменов

Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян

Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил все санкции в отношении российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Дегтярев заявил, что это продолжение цепочки возвращения российских команд на международную арену. Он подчеркнул, что этот процесс будет продолжаться.

8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные и команды. В заявлении FIVB указано, что решение принято в соответствии с предыдущим решением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановлен в правах.