Сборная России по волейболу допущена до всех соревнований

FIVB допустила сборную России по волейболу до всех соревнований

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные и команды. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении FIVB указано, что решение принято в соответствии с предыдущим решением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Подчеркивается, что такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту, независимо от их гражданства.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

FIVB отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований в марте 2022 года.