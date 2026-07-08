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19:14, 8 июля 2026Спорт

Сборная России по волейболу допущена до всех соревнований

FIVB допустила сборную России по волейболу до всех соревнований
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные и команды. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении FIVB указано, что решение принято в соответствии с предыдущим решением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Подчеркивается, что такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту, независимо от их гражданства.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

FIVB отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований в марте 2022 года.

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