Названы преимущества и недостатки мини-НПЗ

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предупредил, что строительство мини-НПЗ в качестве меры борьбы с топливным кризисом займет не менее года и производство топлива станет хуже качеством. Об этом он заявил в беседе с «Царьградом».
Так он прокомментировал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова, предложившего президенту России Владимиру Путину создать сеть небольших нефтеперерабатывающих заводов для защиты от ударов дронов по крупным предприятиям.
Понятно, что в ближайшие несколько недель эти новые НПЗ построены не будут. Так что будет использоваться импорт, рост производства бензина, где это возможно, более низкого качества, чем раньше
Он добавил, что мини-НПЗ имеют существенный недостаток — они производят топливо более низкого качества, однако в долгосрочной перспективе их сеть может стать страховкой для крупных заводов, которые остаются основной целью для атак. Эксперт также указал, что децентрализация производства требует времени и значительных инвестиций. Также он отметил, что как раз такая топливная децентрализация действует на Украине.
Эксперт прогнозирует, что к середине осени, после завершения сезона отпусков, спрос на топливо естественным образом снизится, что может частично смягчить ситуацию с дефицитом.
Ранее Владимир Путин поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов. В рамках совещания с президентом вице-премьер Александр Новак отметил, что правительство перенесло ремонт на ряде НПЗ на более поздние сроки, а также задействовало дополнительные мощности.