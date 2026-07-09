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17:45, 9 июля 2026Экономика

Названы преимущества и недостатки мини-НПЗ

Митрахович: Мини-НПЗ строятся год и производят топливо более низкого качества
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предупредил, что строительство мини-НПЗ в качестве меры борьбы с топливным кризисом займет не менее года и производство топлива станет хуже качеством. Об этом он заявил в беседе с «Царьградом».

Так он прокомментировал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова, предложившего президенту России Владимиру Путину создать сеть небольших нефтеперерабатывающих заводов для защиты от ударов дронов по крупным предприятиям.

Понятно, что в ближайшие несколько недель эти новые НПЗ построены не будут. Так что будет использоваться импорт, рост производства бензина, где это возможно, более низкого качества, чем раньше

Станислав Митраховичведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности

Он добавил, что мини-НПЗ имеют существенный недостаток — они производят топливо более низкого качества, однако в долгосрочной перспективе их сеть может стать страховкой для крупных заводов, которые остаются основной целью для атак. Эксперт также указал, что децентрализация производства требует времени и значительных инвестиций. Также он отметил, что как раз такая топливная децентрализация действует на Украине.

Эксперт прогнозирует, что к середине осени, после завершения сезона отпусков, спрос на топливо естественным образом снизится, что может частично смягчить ситуацию с дефицитом.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов. В рамках совещания с президентом вице-премьер Александр Новак отметил, что правительство перенесло ремонт на ряде НПЗ на более поздние сроки, а также задействовало дополнительные мощности.

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