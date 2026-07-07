Пригожин возмутился обучением нейросетей на авторских произведениях

Иосиф Пригожин заявил, что у нейросетей не должно быть права обучаться на авторских треках

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил против обучения искусственного интеллекта (ИИ) на авторских произведениях без разрешения автора. Его слова передает портал NEWS.ru.

Супруг певицы Валерии отметил, что реальным людям не разрешено пользоваться авторским материалом без соответствующего разрешения и что нейросети не должны быть исключением.

«Мне бы хотелось, чтобы учитывались интересы отрасли. Пригласили бы участников рынка, которые бы дали профессиональную оценку, высказали свои пожелания, чтобы у законодателей было понимание того, как сделать удобно для всех», — предложил продюсер.

Ранее Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом. Такой ажиотаж, по его мнению, не будет продолжительным, поскольку ИИ быстро наскучит зрителям.