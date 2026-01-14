Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

Продюсер Пригожин: Поющие умные роботы могут заменить живых исполнителей

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что искусственный интеллект (ИИ) вскоре может заменить многих представителей российского шоу-бизнеса. Его слова приводит Общественная служба новостей.

«Сейчас любой говорящий робот может исполнить любой мировой хит, и допускаю, что сделает это лучше, чем сам автор-исполнитель. Но в такой музыке нет души», — подчеркнул медиаменеджер.

По словам продюсера, ИИ не может обладать харизмой, присущей артистам. Однако Пригожин считает, что «умные поющие машины» вскоре начнут пользоваться спросом и на некоторое время заменят настоящих исполнителей. Такой ажиотаж, по его мнению, не будет продолжительным, поскольку ИИ быстро наскучит зрителям.

