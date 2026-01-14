Реклама

Культура
15:00, 14 января 2026Культура

Пригожин предсказал скорую замену артистов искусственным интеллектом

Продюсер Пригожин: Поющие умные роботы могут заменить живых исполнителей
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что искусственный интеллект (ИИ) вскоре может заменить многих представителей российского шоу-бизнеса. Его слова приводит Общественная служба новостей.

«Сейчас любой говорящий робот может исполнить любой мировой хит, и допускаю, что сделает это лучше, чем сам автор-исполнитель. Но в такой музыке нет души», — подчеркнул медиаменеджер.

По словам продюсера, ИИ не может обладать харизмой, присущей артистам. Однако Пригожин считает, что «умные поющие машины» вскоре начнут пользоваться спросом и на некоторое время заменят настоящих исполнителей. Такой ажиотаж, по его мнению, не будет продолжительным, поскольку ИИ быстро наскучит зрителям.

Ранее актер Евгений Стычкин предрек человечеству восстание машин. Артист отметил, что его настораживает легкомысленное отношение человека к нейросетям.

