Евгений Стычкин предрек человечеству восстание машин

Актер Евгений Стычкин признался, что его пугает легкомысленное отношение к ИИ
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Евгений Стычкин высказался о развитии искусственного интеллекта и отношении человека к технологиям. Его слова передает kp.ru.

Артист отметил, что его настораживает легкомысленное отношение человека к нейросетям.

«Меня пугает, как легкомысленно к этому относятся. Когда ИИ войдет с нами в определенное противостояние... не если, а когда, если это уже не началось. Он хитрее нас, больше, быстрее, это пугает. Но что делать? Мало ли что пугает!» — сообщил Евгений.

Ранее Стычкин сообщил об опасности самоцензуры во время съемок.

