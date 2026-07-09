Главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву освободят из СИЗО 12 июля

Суд отозвал ходатайство о продлении ареста главреда «Сапы» Джикаевой, она выйдет 12 июля

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об отзыве просьбы о продлении ареста главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой, которая частично признала вину в передаче денег сотруднику полиции. Как сообщает РИА Новости, последнее продление ареста истекает 12 июля, и в этот день журналистка покинет следственный изолятор.

«Удовлетворить ходатайство следователя о прекращении производства и отзыве ходатайства о продлении ареста Джикаевой в связи с его отзывом», — огласила решение судья.

Адвокат журналистки Нвер Гаспарян пояснил агентству, что следствие по делу завершено, а его подзащитная частично признала вину в перечислении с 2020 по 2025 годы по 5–10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для публикации в своем канале. Общая сумма переводов за пять лет составила около 290 тысяч рублей.

При этом Джикаева не согласна с квалификацией своих действий по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), поскольку переводы были мелкими частями, и она не считает их крупной взяткой. По версии следствия, журналистка получала за деньги сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан.

Ранее «Лента.ру» писала, что Алина Джикаева была задержана в апреле 2026 года, а в мае суд отправил ее под стражу по обвинению в коррупции. Ее дело вызвало широкий резонанс в журналистском сообществе, где его назвали «давлением на независимые СМИ».