Задержан главный редактор «Сапы»

СК: Силовики задержали главреда «Сапы» и своего коллегу за торговлю сводками МВД

Сотрудники силовых структур задержали главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву по делу о торговле служебной информацией МВД. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 14 апреля, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Джикаева подозревается в даче взятки. Вместе с ней задержан полицейский из Махачкалы. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2020 года журналистка получала от полицейского сводки из Дагестана и Северной Осетии. За информацию она заплатила более 250 тысяч рублей. В ближайшее время обоих задержанных доставят в Москву для проведения следственных действий. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, сейчас в офисе издания «Сапа» во Владикавказе проходят обыски.

Ранее в Москве заочно арестовали экс-главреда «МК в Питере» Максима Кузахметова (признан в России иноагентом).