Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:19, 14 апреля 2026

Задержан главный редактор «Сапы»

СК: Силовики задержали главреда «Сапы» и своего коллегу за торговлю сводками МВД
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву по делу о торговле служебной информацией МВД. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 14 апреля, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Джикаева подозревается в даче взятки. Вместе с ней задержан полицейский из Махачкалы. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2020 года журналистка получала от полицейского сводки из Дагестана и Северной Осетии. За информацию она заплатила более 250 тысяч рублей. В ближайшее время обоих задержанных доставят в Москву для проведения следственных действий. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, сейчас в офисе издания «Сапа» во Владикавказе проходят обыски.

Ранее в Москве заочно арестовали экс-главреда «МК в Питере» Максима Кузахметова (признан в России иноагентом).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok