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17:44, 9 июля 2026Россия

Стало известно о пострадавших в ДТП с замгубернатора российского региона

Shot: Пять человек пострадали в ДТП с замгубернатора Курской области Чепиком
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Пять человек пострадали в ДТП с замгубернатора Курской области — председателем правительства региона Александром Чепиком. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По данным издания, чиновник ехал на Toyota Land Cruiser 200 со своим водителем. На их полосу со встречной выехала Daewoo Nexia, после чего отлетела в Chevrolet.

Пострадали три человека из Nexia и еще два из Chevrolet. Водитель Land Cruiser и замгубернатора травм не получили.

О ДТП стало известно 9 июля. Изначально появились данные о том, что чиновник получил травмы, однако других подробностей о его состоянии не приводилось.

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