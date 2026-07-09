Замгубернатора российского региона пострадал в ДТП

Председатель правительства Курской области, замгубернатора региона Александр Чепик попал в аварию. Об этом пишет Mash в Telegram.
По информации издания, ДТП произошло, когда Чепик направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район. В результате он получил травмы. Тяжесть состояния чиновника не уточняется.
Власти Курской области сообщения о происшествии пока не комментировали.
Ранее член партии «Яблоко» Светлана Кривицкая устроила пьяное ДТП в Москве. Как стало известно, женщина врезалась в ограждение на улице Барышиха. В салоне автомобиля она находилась одна.
До этого пьяный экс-глава Тарусы Сергей Манаков сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, ей начали оказывать всю необходимую помощь.