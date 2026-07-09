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16:26, 9 июля 2026Россия

Замгубернатора российского региона пострадал в ДТП

Mash: Председатель правительства Курской области Чепик пострадал в ДТП
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Председатель правительства Курской области, замгубернатора региона Александр Чепик попал в аварию. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, ДТП произошло, когда Чепик направлялся с рабочей поездкой в Конышевский район. В результате он получил травмы. Тяжесть состояния чиновника не уточняется.

Власти Курской области сообщения о происшествии пока не комментировали.

Ранее член партии «Яблоко» Светлана Кривицкая устроила пьяное ДТП в Москве. Как стало известно, женщина врезалась в ограждение на улице Барышиха. В салоне автомобиля она находилась одна.

До этого пьяный экс-глава Тарусы Сергей Манаков сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, ей начали оказывать всю необходимую помощь.

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