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12:23, 8 июня 2026Россия

Бывший российский чиновник сбил женщину на пешеходном переходе

Пьяный бывший глава Тарусы Манаков сбил женщину на пешеходном переходе
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пьяный бывший глава Тарусы Сергей Манаков сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил действующий глава города в Калужской области Михаил Голубев, стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, экс-чиновник выступает сейчас самовыдвиженцем окружной Думы. ДТП с участием Манакова произошло на улице Ленина.

Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, ей начали оказывать всю необходимую помощь. По факту случившегося организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как утверждает «112», Манаков начинал свою карьеру в правоохранительных органах, а затем перешел на муниципальную службу и долгое время был высшим должностным лицом, ответственным в том числе за безопасность дорожного движения.

Ранее начальник отдела ветнадзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский попал в смертельную аварию.

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