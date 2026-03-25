Стало известно о смертельном ДТП с участием высокопоставленного российского чиновника

Начальник отдела ветнадзора управления Россельхознадзора не выжил в ДТП

Начальник отдела ветнадзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский не выжил в ДТП. О смертельной аварии с участием Яблоновского стало известно из публикации портала 161.RU.

По информации портала, высокопоставленный чиновник разбился на мотоцикле в Ростове-на-Дону 21 марта. Утверждается, что он резко затормозил и не справился с управлением.

«За 6 лет своей деятельности прошел путь от рядового специалиста до начальника отдела ветеринарного контроля и надзора. Работе в Россельхознадзоре он посвятил более 11 лет своей жизни», — говорится в официальном некрологе службы.

Ранее сообщалось, что зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров подал в отставку после смертельного ДТП, произошедшего в июле 2025 года.