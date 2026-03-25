Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 25 марта 2026

Стало известно о смертельном ДТП с участием высокопоставленного российского чиновника

Начальник отдела ветнадзора управления Россельхознадзора не выжил в ДТП
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба ГАИ Ростовской области

Начальник отдела ветнадзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский не выжил в ДТП. О смертельной аварии с участием Яблоновского стало известно из публикации портала 161.RU.

По информации портала, высокопоставленный чиновник разбился на мотоцикле в Ростове-на-Дону 21 марта. Утверждается, что он резко затормозил и не справился с управлением.

«За 6 лет своей деятельности прошел путь от рядового специалиста до начальника отдела ветеринарного контроля и надзора. Работе в Россельхознадзоре он посвятил более 11 лет своей жизни», — говорится в официальном некрологе службы.

Ранее сообщалось, что зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров подал в отставку после смертельного ДТП, произошедшего в июле 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok