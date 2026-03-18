Российский чиновник подал в отставку после смертельного ДТП

Зампред правительства Забайкалья Гончаров подал в отставку после ДТП с жертвой

Зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров подал в отставку после смертельного ДТП, произошедшего в июле 2025 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор. Не хотелось бы, чтобы негативный фон в связи с этим уголовным делом распространялся на правительство Забайкальского края и на губернатора», — сообщил он.

По словам чиновника, 19 марта станет последним рабочим днем на этой должности. Гончаров добавил, что продолжит работу в интересах региона.

22 июля 2025 года Гончаров за рулем Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельную аварию. Пострадали шесть человек, один не выжил. Чиновник возвращался с Байкала, вместе с ним в машине были жена и две дочери. Сам Гончаров объяснял, что наехал на дорожную неровность, из-за чего его автомобиль отбросило на встречку.