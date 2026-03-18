Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 18 марта 2026Россия

Российский чиновник подал в отставку после смертельного ДТП

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Алексей Гончаров»

Зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров подал в отставку после смертельного ДТП, произошедшего в июле 2025 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор. Не хотелось бы, чтобы негативный фон в связи с этим уголовным делом распространялся на правительство Забайкальского края и на губернатора», — сообщил он.

По словам чиновника, 19 марта станет последним рабочим днем на этой должности. Гончаров добавил, что продолжит работу в интересах региона.

22 июля 2025 года Гончаров за рулем Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельную аварию. Пострадали шесть человек, один не выжил. Чиновник возвращался с Байкала, вместе с ним в машине были жена и две дочери. Сам Гончаров объяснял, что наехал на дорожную неровность, из-за чего его автомобиль отбросило на встречку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok